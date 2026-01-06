プーチン大統領や習近平国家主席のお株を奪うような米国トランプ大統領のベネズエラへの武力行使に世界も困惑だ。2026年1月6日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、電撃的な軍事行動でマドゥロ大統領を拘束したトランプ大統領の思惑と今後について取り上げた。ベネズエラ攻撃は中国とのディール材料になる？マドゥロ大統領が拘束された3日に「前例のない軍事的侵略」とアメリカを批判していたロドリゲス副大統領