2025年4月、静岡･掛川市内の新東名高速で追突事故を起こし、同乗者にけがをさせた罪に問われていた俳優の広末涼子さんに対し、掛川簡易裁判所は、6日までに罰金70万円の略式命令を下しました。起訴状によりますと、俳優の広末涼子さんは、2025年4月、静岡･掛川市内の新東名を走行中、時速約185キロで走行し車線変更をした際、大型トレーラーに追突する事故を起こしたうえ、同乗者に肋骨骨折などのけがをさせたとして、