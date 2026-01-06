きょう午前、鳥取県と島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。この地震のあとも地震活動が活発な状況が続いていて、気象庁は注意を呼びかけています。島根県松江市の情報カメラの地震発生時の様子です。きょう午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。松江市内のアパートでは、緊急地震速報を受けて、住人たちが建物の外に避難する様子が見受けられました。記者「松江城近くの