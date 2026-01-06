宮城・石巻市で4日夜、木造2階建て住宅を焼く火事があり、2人の死亡が確認された。警察は家に火をつけたとして、近くに住む娘を放火の疑いで逮捕した。近くに住む娘が放火か4日午後9時半頃、木造2階建ての住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかったほか、80代の女性が意識不明の状態で搬送され、その後死亡が確認された。家の屋根は焼け落ち、火災発生翌日にも周囲にはまだ焦げ臭いにおいが残っていた。両親の家に