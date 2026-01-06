愛知県豊川市のアパートで、32歳の女性が刺されて死亡し、警察が殺人事件として捜査しています。きょう午前0時すぎ、愛知県豊川市御油町のアパートの一室で、「助けて」と女性の声で110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、静岡県湖西市の無職・馬塲久瑠美さん（32）が首から血を流して倒れているのが見つかりました。馬塲さんは首や腹に刺し傷があり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。室内には、このアパ