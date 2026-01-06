【ニューヨーク＝金子靖志】ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を巡る刑事裁判は、米国の裁判所が米国法に基づき外国の国家元首を裁く権限を持つかが争点となる見通しで、審理は１年以上かかるとの見方も出ている。米ＣＮＮなどによると、マドゥロ氏は、オレンジ色のシャツの上に濃紺の囚人服姿で入廷。判事は被告人の権利など手続きを説明した。マドゥロ氏はスペイン語で、「（首都）カラカスの自宅で拘束された。拉致され