モデルでタレントのアンミカ（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。モロッコ旅行の様子をアップした。アンミカは「マラケシュ旧市街の宝石、1860年代〜建設の歴史ある【バヒア宮殿】へ」とし、色とりどりのタイルをバックに自身もカラフルなワンピースを着たショットを投稿。「幾何学模様や色鮮やかなタイル、彫刻入りの漆喰、色鮮やかな天井装飾など、職人技が随所に見られ、どこを撮影しても、とにかく美しい」と絶賛