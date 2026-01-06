来春復帰するBTSが、グローバルプロモーションを本格的に始めた。昨年中にメンバー全員が韓国軍服務を終え、3月20日に5枚目のアルバムで復帰する。5日には公式チャンネルを通じて6年ぶりの新アルバム発表を伝えた中で、ソウルとニューヨークをつなぐ大型プロモーションで全世界のファンを注目させた。ソウル市内の世宗（セジョン）文化会館の階段には、BTSのロゴが刻まれた大型設置物が登場し、米ニューヨークのエンパイアステート