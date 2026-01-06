チュニジアサッカー連盟は現地時間4日、同代表のサミ・トラベルシ監督やスタッフ陣の解任を発表した。チュニジアは2026年ワールドカップで森保ジャパンと同組に入っている国の一つ。6月20日のグループリーグ第2戦で対戦することが決定している。そのチュニジアは現地3日までアフリカ王者を決めるアフリカ・ネーションズカップに出場していたが、決勝トーナメント1回戦でマリに敗退。連盟によるとグループリーグの戦いを含めた今大