ºòµ¨¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é15»î¹çÇòÀ±Ìµ¤·¤ÈÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨B¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÂè16Àá¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè18Àá¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼Àï¤â1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£°ú¤­Ê¬¤±¤â6¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï12¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿¡£¤Þ¤À18°Ì¤À¤¬¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ø¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î2¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·