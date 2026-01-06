3日に行われたボーンマス戦にも勝利し、プレミアリーグ首位を走るアーセナル。今季こそはプレミアのタイトルが欲しいところだが、その前に狙いたいタイトルが他にもある。解説を務めるジェイミー・レドナップ氏が本気で狙うべきタイトルに挙げたのが、準決勝まで勝ち進んでいるカラバオ杯だ。アーセナルにとってはプレミア制覇の方が優先度は高いだろうが、今月14日にはチェルシーとのカラバオ杯・準決勝1stレグがある。2ndレグは2