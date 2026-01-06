レアル・マドリードの絶対守護神であるティボー・クルトワは、間違いなくサッカーの歴史に名を残す名手だ。現在所属するレアルだけでなく、アトレティコ・マドリード時代にもヨーロッパリーグ、ラ・リーガのタイトルを手にし、チェルシーではプレミアリーグ、FA杯などを制覇。そしてレアルではチャンピオンズリーグを2度、リーグタイトルも3度、クラブW杯も2回制するなど、タイトルに恵まれたキャリアを過ごしてきた。クルトワに足