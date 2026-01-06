マンチェスター・ユナイテッドは、ルベン・アモリム監督の解任を発表した。1-1のドローに終わった先週のウルブズ戦後に行われたFDジェイソン・ウィルコックスとの会談を受けて出された判断だと報じられている。約14カ月間指揮をとったアモリム。サー・アレックス・ファーガソンによる長期政権が終わりを迎えたのち、マンUは適切な指揮官を見つけるのに四苦八苦してきたが、ポルトガルで名を馳せたアモリムも解決策ではなかった。昨