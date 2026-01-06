タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。夕食の準備中に起きたハプニングを明かした。この日、北斗は「夕食は、お魚を焼いてと思っていたら…なんと、佐賀県出身のお友達」から温泉湯豆腐が送られてきたことを報告。「我が家の冬は、定番になってる温泉湯豆腐」と明かし「家族皆んなと副社長でいただきました〜」（原文ママ）とつづった。続けて、一緒に食べるものとして自宅で再生栽培していた豆苗を挙げつつ「温泉湯豆腐