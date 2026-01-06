５日に「虎風荘」に入寮した阪神の新人７選手が６日、尼崎市の２軍施設ＳＧＬスタジアムで自主練習。ファンサービスも行った。ドラフト１位の立石（創価大）は、ランニングやキャッチボールで汗を流し、練習後には詰めかけたファンにサイン対応。ドラフト５位の能登（オイシックス）と育成１位の神宮（東農大北海道オホーツク）も早速キャッチボール。選手たちはＳＧＬスタジアムでの初練習を笑顔で楽しんでいた。