木幡３兄弟の長男である木幡初也騎手＝美浦・竹内正洋厩舎＝が１月６日、昨年のクリスマスイブの１２月２４日に結婚したことを発表した。お相手は都内在住の会社員の女性。昨年４月に出会い６月から交際に発展し、約半年でゴールインとなった。「１２月２４日に婚姻届を提出させて頂きました。プライベートに張りが出て今は楽しいですね」と喜びを語った。２０２４年にシンリョクカとのコンビで新潟記念を制し、これが重賞初制