社会人野球の名門・東芝は6日、元ヤクルトの宮川哲投手（30）が復帰すると発表した。宮川は東海大山形―上武大を経て東芝に入社。19年都市対抗で4強入りに貢献後、同年ドラフト1位で西武入り、24年にヤクルトに移籍した。150キロ超の直球とフォークボールを武器に、高い奪三振能力を誇る。また新人選手として東京六大学リーグで活躍した慶大のエース・外丸東眞（21）ら4人のルーキーが入社することも発表された。