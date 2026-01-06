JR西日本によりますと、地震の影響で運転を見合わせていた山陽新幹線は、午後1時ごろ、全線での運転を再開しました。【映像】JR西日本のHP山陽新幹線は、地震の影響で午前10時19分ごろから、新大阪駅から上下線の全線で運転を見合わせ、午前11時15分ごろ、岡山駅と広島駅を除く区間で運転が再開されていました。（ANNニュース）