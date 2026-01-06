「まだ学生だし、収入も少ないから年金は関係ない」と思っている人もいるかもしれません。しかし、日本では20歳から60歳未満のすべての人が、国民年金に加入する義務があり、学生も例外ではありません。 届いた納付書を放置して未納が続くと、日本年金機構から「特別催告状」と呼ばれる赤い封筒が届くことがあります。本記事では、特別催告状の意味や、学生が利用できる制度について解説します。 学生でも20歳になっ