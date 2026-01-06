コンビニチェーン「セブン‐イレブン」は、人気チキン3商品を対象とした割引セールを実施する。対象となるのは、「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の3種類。通常価格は各223円（税込240.84円）だが、セール期間中は24円引きの199円（税込214.92円）で販売される。実施期間は2026年1月13日（火）から1月19日（月）まで。「ななチキ」はジューシーな味わい、「揚げ鶏」は薄衣でパリッとした食感、「ザクチキ（魅惑