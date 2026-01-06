銀座コージーコーナーは、2026年1月6日から、全国の生ケーキ取扱店で「苺スイーツフェア」を開催し、パイやタルト、プチケーキアソートなど全9品のスイーツを発売している。※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。ラインアップは以下の通り。◆ナポレオンパイ〜カスタード仕立て〜価格:税込777円販売期間:1月6日〜5月10日頃季節商品にも関わらず、根強い人気を