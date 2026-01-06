来季よりアメリカでプレーする韓国人野手のソン・ソンムン（29、サンディエゴ・パドレス）が、早くも高い評価を得ている。【写真】大谷翔平が韓国人と「びしょ濡れ」現地では、大谷翔平の同僚であるキム・ヘソン（26、ロサンゼルス・ドジャース）よりも上だとする声も出ているほか、「過小評価されていた掘り出し物補強」という大胆な評価まで加わり、注目を集めている。いわゆる“コスパ最強”という表現も、決して誇張ではない。