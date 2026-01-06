2025年12月は、日本付近に暖気と寒気が交互に流れ込み、寒暖差の大きい1か月となりました。また、東日本・西日本では晴れて、空気が乾燥した一方、北日本は大雨や大雪の日もありました。さて、2026年1月はどうなるのでしょうか?寒暖差が大きかったものの、全体的にみると12月の平均気温は平年より高めに2026年1月5日に気象庁が発表した「2025年12月の天候」によると、東日本と西日本では、12月上旬の前半を中心に冬型の気圧配置と