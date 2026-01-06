第105回全国高校ラグビーの決勝が、あす7日に東大阪市の花園ラグビー場で行われる。史上6校目となる3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は6日、神戸市内で調整。前日の準決勝・大阪桐蔭戦で右肩を痛めて負傷交代した高校日本代表候補HO堂薗尚悟主将（3年）は練習に姿を現さなかった。大阪桐蔭戦は逆転に次ぐ逆転のシーソーゲームとなり、終了間際に高校日本代表候補PR喜瑛人（よし・あきと、3年）の逆転トライで24―21で制し