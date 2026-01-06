【リオデジャネイロ＝大月美佳】ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権で副大統領を務めたデルシー・ロドリゲス氏（５６）は５日、国会で宣誓し、正式に暫定大統領に就任した。同国憲法に基づき、米国に拘束されたマドゥロ氏の職務を９０日間代行する。就任は最高裁の決定に基づく。国会承認があれば、任期を９０日間延長できる。宣誓式でロドリゲス氏は、「脅威に満ちた困難な時期に、ベネズエラを前進させることを誓う」と述