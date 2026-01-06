俳優の内山理名（44）が5日、Instagramのストーリーズを更新。手作りの和食ランチを公開した。【映像】愛妻弁当や子供の写真2021年11月、俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月に第1子の出産を報告していた内山。これまでInstagramで、舞台に出演する吉田のために作った愛妻弁当や、「小さい足」とつづった子どもの写真など、家族との日常の様子を発信してきた。一汁三菜の手作り和食ランチを公開2026年1月5日は、ストー