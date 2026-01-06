フジテレビは6日、4日に開催したイベント「New Beginning Fes 2026」で、スターダスト所属ダンスボーカルグループBUDDiiSのメンバーSHOOTが腕相撲対決のコーナーで負傷し、医療機関での受診の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けたと発表した。同局は「その後のBUDDiiSのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした。また、所属事務所様より、回復を最優先とするためSHOOT様は2月上旬まで療養されることとのご報告を