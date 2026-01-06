女優、モデルの山本舞香（28）が6日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて同日、鳥取県と島根県で発生した震度5強の地震に注意喚起を行った。鳥取県出身の山本は「島根、鳥取の皆様大丈夫ですか?すごく揺れましたね。実家に飛んで帰りました。チビ達も無事でした」とフォロワーを気遣い、自身らの無事を報告した。また「心配のご連絡ありがとうございます。安全な場所に避難して下さい。近所の方を声をかけてあげたり