三菱重工業株式会社は、俳優の北川景子さんが出演する新TVCM「技術をつないで、世界を動かせ。」篇（15秒・30秒）を2026年1月1日より全国で放送中です。これに伴い、撮影の舞台裏や北川さんの本音に迫るメイキング＆インタビュー映像が、1月6日に公開されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■意外とアナログ？「マンパワー」に驚く撮影現場新CMでは、白を基調としたシンプルな空間を、黒のエレガント