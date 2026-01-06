サンディスクは、電子機器の見本市CES 2026でブランド『SANDISK Optimus』を発表した。 【画像】新ブランド『SANDISK Optimus』製品ラインナップ 『SANDISK Optimus』は、ゲーマー、クリエイター、プロ向けの、内蔵 SSDラインナップの新たなブランド名だ。 基準モデルとなる「SANDISK Optimus」、ゲーミング向け「 SANDISK Optimus GX」、プロシューマー・フラッグシップ「SANDISK O