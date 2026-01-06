Photo: ギズモード・ジャパン 2025年のCESで、なにやら土になりかけている不思議な物体と出会った、とお伝えしたのを覚えていますか？ それはシンガポールの新興企業Flintが開発した紙のバッテリーだったんですが、2026年1月2日、ついに生産段階に入ったと発表したんです。研究室レベルの試作品を卒業し、実際の製品に組み込める「製造された電池セル」が動き始めたってことなんですよ。immi