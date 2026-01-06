静岡市の多くの小学校では、1月6日から冬休みが明けて、子どもたちが元気いっぱいに登校しました。 【動画】冬休み明け 子どもたちが元気いっぱいに登校＝静岡 静岡市駿河区の中田（なかだ）小学校では、1月6日朝、子どもたちが大きな荷物を抱えながら登校しました。 全校集会では、早川泉（はやかわ・いずみ）校長が、午年にかけて「馬のように、広い視野といつでも走りだせるように準備することを大切にして生活しましょう」