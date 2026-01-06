1月5日、中部電力が浜岡原発の再稼働を巡る審査で基準地震動を意図的に過小評価した疑いがあると発表したことを受け、静岡県御前崎市の市民からは「あってはいけないこと」などと会社の対応を疑問視する声が聞かれました。 【動画】「あってはいけないこと」地元から厳しい声 浜岡原発再稼働巡る審査 中電が基準地震動を意図的に過小評価した疑い＝静岡・御前崎市 中部電力は1月5日、会見を開き、浜岡原発3号機と4号機の再稼働の