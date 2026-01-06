久留米競輪場のF1「オッズパーク杯×HPCJC」が開幕する。7Rのガールズには久米詩（26＝静岡）が登場。2度目のガールズグランプリは3着だった。26年、ここがスタートだ。「グランプリは結果的に最初から何もできなくて不完全燃焼。30日は休んで、31日に乗って、1月1、2日は関西に帰ってゆっくりしていました。去年よりも成長できるように過ごしていきたい。レベルアップして、G1を獲って、グランプリの権利をつかみたい」反