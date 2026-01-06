2026年の年頭にあたり、Coltテクノロジーサービス 代表取締役兼アジア営業担当バイス・プレジデント 大江克哉氏は年頭所感として、以下を発表した。新年明けましておめでとうございます。旧年中はお客様、パートナー企業様をはじめとする皆様に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。2025年は、日本において憲政史上初の女性首相が誕生したことに加え、より世界各地での地政学的脅威が高まった年、とも言えます。また、地球の