● 2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。第6問.「バーキン」や「ケリー」が一枚の革で制作されているのはなぜ?A.馬具の手綱と同じで継ぎ目が弱点になるためB.もともと鞍のベルトを切って作ったためC.馬車に固定するときの耐荷重を確保するため「バーキン」と「ケリー」の他の写