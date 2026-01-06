飲酒運転撲滅プロジェクト「ＳＤＤ〜ＳＴＯＰ！ＤＲＵＮＫＤＲＩＶＩＮＧＰＲＯＪＥＣＴ」を推進するＦＭ大阪が６日、新たに自転車の飲酒運転撲滅プロジェクト番組「ＲＡＤＩＯＳＤＤＢＩＣＹＣＬＥ」を６日からスタートすると発表した。毎週火曜日午後８時から３０分間、大塚由美が司会進行する。現在自転車関連の交通事故発生件数は高い水準で推移。全交通事故に占める自転車関連事故の割合も増加傾向にある状況を