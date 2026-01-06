元プロ野球・阪神で活躍した鳥谷敬氏が昨年１２月、複業したい個人と企業や自治体をつなぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Ａｎｏｔｈｅｒｗｏｒｋｓで社内特別講演会を行った。講演では、１９３９試合連続出場という偉業を達成した鳥谷氏が、現役時代の具体的なエピソードを交えながら、目標設定の考え方、成果と成長の違い、そして自己認知の重要性について語った。結果を出し続けてき