日本10年債利回り急上昇、99年来高水準入札「無難」結果も債券売り 日本10年債入札の結果は「無難」だった。不調ではなかったにもかかわらず債券は下落しており、10年債利回りは2.09%台から2.128%付近まで急上昇している。1999年以来の高水準。高市政権による財政悪化懸念や日銀利上げ観測で債券売りは続く見通し。