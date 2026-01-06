6日の木原稔官房長官の記者会見で、アメリカがベネズエラを攻撃しマドゥロ大統領を拘束した問題についての質問が相次いだ。【映像】木原官房長官の回答まず記者が「アメリカがベネズエラで軍事作戦を実施し、マドゥロ大統領を拘束したうえで米国内で起訴、裁判にかけるという、他国の現職指導者を対象としたきわめて異例の事態となっている。政府として今回の事態が国際法や国際秩序に与えうる影響をどのように受け止めている