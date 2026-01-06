C大阪が6日、ヨドコウ桜スタジアムでサポーターを前に練習を公開。2月から始まる「百年構想リーグ」の半年間に向けてスタートした。新加入のGK中村航輔（30）やDF鷹啄（たかはし）トラビス（24）、FW桜川ソロモン（24）らも参加。新しい試合球に慣れるためにボールを蹴って走る練習に特化していた。MF香川真司（36）は練習開始のランニングから先頭に立ってチームを引っ張った。「天気にも恵まれて、いい感じでね（始まった）