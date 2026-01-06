【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は前週末比５９４・７９ドル高の４万８９７７・１８ドルに上昇し、最高値を更新した。米国によるベネズエラへの軍事作戦後初の取引となったが、石油関連などが上昇し、原油価格や金価格も値上がりする展開となった。ダウ平均の上げ幅は一時８００ドル超に達し、取引時間中の最高値となる４万９２００ドル台をつけた。石油大手シェブ