実施中 【拡大画像へ】 Amazonのkindleストアで、えすのサカエ氏によるマンガ「未来日記」がセール価格で販売されている。 「未来日記」は未来が書かれた日記を巡るサバイバルゲーム作品で、過去にはアニメ化もされている。セールでは本作の全12巻が各33円で販売されており、全巻まとめ買いでも396円で購入できる。