ミネソタ・ティンバーウルブズは、1月5日（現地時間4日）に敵地キャピタルワン・アリーナでワシントン・ウィザーズを141－115で下し、直近4戦を3勝1敗とした。 ウルブズではアンソニー・エドワーズがゲームハイの35得点4スティールに6リバウンド3アシスト、ジュリアス・ランドルが22得点4アシスト、ルディ・ゴベアが18得点14リバウンド4ブロック、ジェイデン・マクダニエ