1月6日に駒澤体育館で「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド2回戦が行われ、デンソーアイリスが東京医療保健大学と対戦した。 デンソーは第1クォーター終了間際に髙田真希の3ポイントシュートで4点のリードを奪うと、第2クォーター開始から赤穂ひまわりがオフェンスをけん引。木村亜美、アニマム ジャックダニエル、笠置晴菜