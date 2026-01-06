カルラが反落している。５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高５７億３７００万円（前年同期比３．９％増）、営業利益２億８８００万円（同１４．６％減）、純利益２億６２００万円（同２０．５％減）と減益着地したことが嫌気されている。 Ｗｅｂチラシを活用した来店促進や商品力の強化に加え、主力業態「まるまつ」で１１月に商品価格の改定を行ったことなどが奏功し売上高は