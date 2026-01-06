「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在でヒーハイストが「売り予想数上昇」５位となっている。 ６日の東証スタンダード市場で、ヒーハイストは続伸。ロボットや機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」が２６年の注目テーマとなるとの期待から、機械向け軸受けを手掛け、ロボット関節への採用実績もある同社への注目度が上昇。大発会の５日に株価はスト