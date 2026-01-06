サイゼリヤが大幅高で、昨年来高値を更新した。同社は５日、２５年１２月度の月次情報（レストラン業態のサイゼリアのみ）を公表。既存店売上高は前年同月比１８．７％増となり、好調さを維持していることが買い安心感につながっているようだ。 既存店の客数が同１５．５％増、客単価が同２．７％増となったことが寄与。なお、全店ベースの売上高は同２１．２％増となっている。 出所：MINKABU PRESS