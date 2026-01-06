久光製薬が売買再開後にカイ気配のまま上昇している。米ブルームバーグ通信は６日、「『サロンパス』で知られる久光製薬は、経営陣による買収（ＭＢＯ）で非公開化する方針を固めた」と報じた。買収規模は足もとの時価総額３４００億円にプレミアムを乗せ、４５００億円規模とする方針と伝えている。報道を受け東京証券取引所は久光薬の株式売買を午前１０時３４分より一時停止。その後、久光薬はコメントを開示し、