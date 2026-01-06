アールシーコアが大幅反発している。５日の取引終了後、住宅展示場（ＢＥＳＳ多摩）の近隣開発による展示場移転に伴い補償金を受け取ることになり、２７年３月期に移転補償差益５億円（概算）を特別利益として計上すると発表したことが好感されている。なお、２６年３月期業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS